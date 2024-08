¡Polémica! Selección Peruana envía carta de reserva para Yordy Reyna: ¿Lo convocarán?

21/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan cada vez menos días para conocer la nueva convocatoria de la selección peruana. En ese marco, un reporte ha generado gran repercusión entre los hinchas, pues la 'Bicolor' habría enviado una carta de reserva al equipo de Yordy Reyna, el Rodina Moscú.

Resultaría sorprendente si es que Fossati termina llamando a Reyna, quien no disputa un partido con Perú desde hace dos años, pues desde que tomó el mando del equipo, el 'Nonno' no ha variado mucho en sus nombres.

¿Lo convocará?

Según Depor, el FC Rodina Moscú, club de la segunda división de Rusia, habría recibido una carta de reserva para la convocatoria de Yordy Reyna a la selección peruana.

En caso esto se confirme, sería aún más impactante, pues Yordy ha tenido regularidad y se consolidó en el equipo titular, disputando la recta final del campeonato del país, anotando un gol y entregando una asistencia.

Con 365 minutos de juego como delantero, extremo y mediapunta, parece que Reyna ha convencido a la dirección técnica de Perú, y podría salir entre los convocados ante la crisis de delanteros que atraviesa el país.

¿Cómo le fue a Yordy con Perú?

Reyna debutó en el combinado nacional en 2013, en un partido ante Chile correspondiente al proceso de Eliminatorias Rumbo al Mundial Brasil 2014. En aquel entonces, y bajo la dirección de Sergio Markarián, Perú tenía un equipo sólido, pero la aparición del joven Yordy ilusionaba a más de uno.

Desde ese entonces, el delantero ha disputado 30 partidos con la selección, en donde anotó tres goles y no brindó asistencias.

¿Falta de delanteros?

El escenario de la ofensiva peruana de cara a la próxima fecha doble de Eliminatorias es bastante complicado, pues si bien Gianluca Lapadula llegará con ritmo, no ocurre lo mismo con otros nombres.

Paolo Guerrero no juega hace varias semanas, y Alex Valera se encuentra suspendido y llegará sin ritmo a ambos encuentros. Como si no fuera suficiente, José Rivera sufrió una lesión con Universitario y se está evaluando si es que estará de baja varios partidos o no.

Todo esto habría llevado a la selección peruana a considerar a Yordy Reyna como una de sus opciones ofensivas, enviando al equipo del exdelantero de Alianza Lima, una carta de reserva. Habrá que ver si es que Jorge Fossati lo incluye en su lista final.