Robert Lewandowski: "Espero jugar con Lionel Messi la próxima temporada"

11/04/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Quiere a la 'Pulga' de vuelta! El delantero polaco, Robert Lewandowski, brindó una serie de declaraciones a los medios de comunicación durante esta mañana y habló sobre el posible retorno de Lionel Messi al FC Barcelona para la próxima temporada. cule

De acuerdo a ello, Lewandowski señaló que la 'Pulga' tiene un espacio ganado en el corazón de todos los catalanes y que su "sitio" está en la entidad culé; por lo que su regreso no sería un problema.

Por consiguiente, el ex-Bayern Múnich aseveró que el argentino campeón del mundo en Qatar 2022 aportaría mucho al esquema del estratega Xavi Hernández y potenciaría el ataque 'Blaugrana' para el siguiente año.

"Ya lo he respondido, pero para mí, Messi siempre será parte del Barça. Si vuelve, no solo para los fans, sino también para los jugadores, sería impresionante. Su sitio está aquí, en Barcelona. No sé qué va a pasar, no soy la persona a quien preguntarle, pero espero que podamos jugar juntos la próxima temporada, necesitamos a este tipo de jugadores, seguro", afirmó a la prensa.

Saldría del PSG

Cerca a acabar su contrato con el París Saint-Germain el 30 de junio, el siete veces ganador del Balón de Oro estaría a punto de salir de la escuadra francesa; dado que no se sentiría cómodo con la actualidad que viene ofreciendo el conjunto dirigido por Christophe Galtier.

Asimismo, el PSG estaría en problemas con la UEFA por el denominado fair play financiero, que es el límite que se le permite a un club europeo gastar en contrataciones e inflar la ficha de los jugadores para una futura venta; ya que podría sobrepasar la masa salarial.

En ese sentido, tras su llegada a mediados de 2021 no pudo superar los octavos de final de la UEFA Champions League en dos ocasiones y no tendría una buena relación con Galtier por sus decisiones para plantear con el rol que le otorga dentro de la cancha.

Roces con el polaco

Como se recuerda, el polaco criticó al capitán de la Selección de Argentina por no haber votado por él en las nominaciones para el 'The Best' en 2021, ya que Messi aseveró que el debió ganar el Balón de Oro de 2020; premio que no se otorgó por la pandemia de la COVID-19.

"Pidió un Balón de Oro para mí pero no me votó para el The Best. En el Balón de Oro solo votan periodistas y no hay una verificación clara, mientras que en el The Best votan profesionales del futbol y prensa. Los capitanes y entrenadores de cada selección nacional pueden evaluar de forma más realista y objetiva nuestras actuaciones", sentenció en aquel momento.

De esta manera, Robert Lewandowski destacó el posible retorno de Lionel Messi al FC Barcelona tras los rumores de su salida del París Saint-Germain a final de temporada.