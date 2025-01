'Puma' Carranza RECHAZA la inminente llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima: "Me incomoda un poco"

Alianza Lima alista el golpe del mercado de pases luego de llegar a un acuerdo de palabra con Miguel Trauco para integrarlo a su plantel por las próximas dos temporadas. Según las últimas informaciones, el lateral y el elenco íntimo tienen todo arreglado y solo falta que el futbolista estampe su firma en los próximos días.

Como era de esperarse, los hinchas de Universitario se trasladaron a las redes sociales para rechazar este fichaje ya que el jugador de la Selección Peruana es acérrimo hincha del elenco crema. Ahora, uno de sus ídolos máximos como José Luis Carranza, también se pronunció al respecto rechazando de manera contundente dicha operación.

En primer lugar, el 'Puma' se refirió a los posibles problemas que pueda tener Miguel Trauco con la actual dirigencia de la 'U'. Como se recuerda, el lateral se refirió en el 2023 sobre la vez que no llegó una oferta de los cremas por él a pesar de haber mostrado predisposición de su parte.

"Cada uno lo toma de manera personal. Yo, por ejemplo, si la 'U' me da la oportunidad de irme, si no me quiere, yo soy un trabajador y lo respeto. Ciurlizza creo que tuvo un problema con la dirigencia y por eso se fue, ahí se fue también Esidio y otros jugadores, pero uno respeta", indicó en 'Trivu TV'.