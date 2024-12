Frase de Anis Samanez vuelve a cobrar vida en 'Al fondo hay sitio': "Su cultura es nuestra cultura"

19/12/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La frase de Anis Samanez, que generó gran impacto durante su intervención en el evento Orígenes 2024, ha vuelto a resurgir con fuerza. Sus comentarios han sido retomadas en la serie 'Al fondo hay sitio'.

Comentarios de Anis Samanez

Anis Samanez, en su intervención en Orígenes 2024, relató una experiencia personal que capturó la atención de muchos. La diseñadora mencionó cómo intentó establecer una colaboración con una comunidad shipiba,

"Bueno, voy a esta comunidad shipiba y les digo: me encantaría trabajar con ustedes para hacer una colaboración. Que ustedes me enseñen un poco más de su cultura, y yo les voy a enseñar a cambio mi experiencia en el diseño", contó la diseñadora.

Sin embargo, se encontró con una respuesta inesperada. "De frente me dijeron que no y me querían cobrar", comentó Samanez.

La diseñadora enfatizó que su origen en la costa no le resta la conexión con el Perú profundo y las culturas originarias, provocando un profundo debate en las redes sociales.

"Que yo haya nacido en la costa, no significa que sea menos peruanas de ellos. Somos exactamente. El 'Shereque' me pidió 5 mil dólares por enseñarme su cultura que es mía", añadió.

Estas declaraciones se hicieron rápidamente virales, generando un amplio alcance y múltiples reacciones entre los internautas. Incluso, el Ministerio de Cultura optó por pronunciarse sobre las declaraciones de Anis Samanez.

En su comunicado, la institución subrayó la relevancia de preservar los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y rechazó cualquier acto que fomente la discriminación o la apropiación cultural.

"A partir de este suceso, reiteramos el deber multisectorial para garantizar la salvaguardia de los conocimientos tradicionales", señaló el ministerio, haciendo hincapié en la urgencia de erradicar las acciones que afectan los derechos colectivos de los pueblos originarios.

Comentarios de Anis Samanez en 'AFHS'

Las declaraciones de Anis Samanez traspasaron las pantallas y se han incorporado en una de las series más populares de Perú: 'Al fondo hay sitio'.

Durante un episodio reciente, mientras los Montalván desayunan en su casa, Diego lanzó la polémica frase: "Todos somos peruanos, que yo sea de la costa no me hace menos peruano que ellos. Su cultura es nuestra cultura", refiriéndose directamente a las declaraciones de Anis Samanez.

La frase de la reconocida diseñadora Anis Samanez, quien fue señalada por acusaciones de "racismo" y apropiación cultural, ha resurgido con fuerza en 'Al fondo hay sitio', reviviendo el debate sobre la diversidad cultural y el respeto a las comunidades originarias.