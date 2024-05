"Quién no quisiera ir a un grande": Carlos Grados, arquero de UCV, dispuesto a unirse a Alianza Lima

Con la culminación del Torneo Apertura en la Liga 1 2024, los equipos peruanos ya tienen la mira puesta en el próximo desafío: el Campeonato Clausura. En este contexto, Alianza Lima se encuentra en busca de un arquero que pueda suplir la ausencia de Ángelo Campos, quien se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir una lesión en la rodilla derecha. Entre las opciones que barajan, surge el nombre de Carlos Grados, guardameta destacado de César Vallejo.

Con la lesión de Ángelo Campos, el Club Alianza Lima se encuentra en la búsqueda de un arquero que no solo pueda cubrir su ausencia, sino que también genere competencia con Franco Saravia por el puesto titular.

Sin embargo, existe una limitación importante: cualquier nuevo fichaje debe ser peruano, ya que el equipo tiene sus seis cupos de extranjeros ocupados según lo estipulado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Entre los nombres que suenan como posibles incorporaciones a Alianza Lima destaca el de Carlos Grados, arquero de César Vallejo.

Carlos Grados ha demostrado su valía durante su participación con el equipo trujillano, ganándose un lugar en el once inicial y mostrando un desempeño sólido bajo los tres palos.

Ante los rumores sobre su posible traspaso a Alianza Lima, el arquero de César Vallejo, Carlos Grados, se mostró honrado por el interés del club victoriano.

Sin embargo, Carlos Grados aclaró que no ha recibido ninguna oferta oficial y que su contrato con César Vallejo se extiende hasta el próximo año.

A pesar de ello, admitió que aceptaría una propuesta del club blanquiazul, aunque la decisión final no depende únicamente de él.

"La verdad, he estado justo ahora con los dirigentes y no me han tocado el tema. Siendo sincero, que honor que esté mi nombre en mención de un equipo popular y tan grande como es Alianza Lima, pero no sé nada del tema. Yo tengo contrato hasta el otro año", declaró Carlos Grados a Entre Bolas.