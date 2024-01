¡Quiere ser protagonista! Roberto Mosquera con miras al primer titulo de la UCV: "Vallejo tiene que ser grande"

El entrenador de la Universidad César Vallejo (UCV), Roberto Mosquera, compartió su ánimo de pelear por el título de la Liga 1 en esta temporada 2024. Según indicó, si el conjunto 'poeta' quiere ser grande, tiene que obtener campeonatos.

A unos días de debutar en el certamen nacional, el estratega aseguró que "ha llegado el momento" en el que la UCV pelee por el alirón frente a los "grandes equipos".

"Es ineludible no pensar en un título. Ha llegado un momento en el cual Vallejo tiene que pasar a la parte de equipos grandes y para ser grande hay que tener copas", expresó

En ese sentido, Mosquera reveló que Vallejo superó la crisis deportiva en la campaña pasada tras una franca reunión que tuvo con los futbolistas, donde hizo hincapié acerca de las óptimas condiciones que les otorga la institución deportiva para que se desempeñen satisfactoriamente dentro del terreno de juego.

"Llegamos en una situación un poco adversa para el equipo, pero creo que supimos enmendar el rumbo y sorprendió ir a la Sudamericana. Había que sacar esa casta a los jugadores, hacerles ver que no todos los equipos tienen la mejor sede deportiva, que no todos tienen la mejor ropa deportiva, que no todos tienen una Villa Poeta", expuso.