¡Quiere volver! Christian Cueva espera ser convocado nuevamente por Jorge Fossati a la Selección Peruana

Un jugador del perfil de Christian Cueva es de necesidad para la selección peruana en estos momentos complicados. Precisamente, 'Aladino' rompió su silencio ante la prensa, y manifestó sus ganas de ser convocado nuevamente por Jorge Fossati.

En diálogo con L1 Max, el volante ofensivo de Cienciano reveló que está apuntando hacia la 'Bicolor', en busca de demostrar lo mejor para su familia e hinchas. También se refirió al último amistoso disputado con el 'Papá'.

El exjugador de Alianza Lima también se refirió a la 'Blanquirroja' y su sintonía constante con el equipo. Si bien no es llamado al combinado nacional desde la Copa América, el futbolista manifestó los mejores deseos a sus excompañeros.

Por otro lado, agradeció a la gente de Cienciano, quien lo han estado apoyando desde su llegada al club, en medio de las constantes polémicas y escándalos con los que llegó 'Aladino'.

"Mejorando día a día. Agradecido con mis compañeros, el comando técnico y la directiva que están pendientes de mí. Eso me da muchas ganas y me hace ilusionar con muchas cosas", señaló.

El pasado 26 de agosto, sorprendió ver a Jorge Fossati, técnico de Perú, declarando sobre la situación de Christian Cueva, que recientemente fue denunciado por agredir a su expareja Pamela López.

Fossati se enfocó en el lado humano del futbolista e hizo un pedido público para que él y su aun esposa puedan solucionar este tema lo más rápido posible. De igual forma, aseguró que esta situación no permite que el jugador pueda estar concentrado en volver a retomar su mejor nivel.

"El tema de Christian de los últimos días, me preocupó la parte humana y, con respecto a eso, solo puedo decir que rezo para que Christian y su señora terminen este episodio en paz, juntos o separados, como para que la familia esté protegida. No soy de los que me pongo a señalar a nadie, en casos como este, donde está actuando la justicia. Es de mi deseo en este momento que esa situación quede debidamente resulta para el bien de Christian, su señora y su familia", precisó.