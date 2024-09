Medio chileno arremete contra la Selección peruana tras perder contra Ecuador: "El peor de Sudamérica"

11/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Perú cayó ante Ecuador por 1-0 en las Eliminatorias 2026, por ello, un medio chileno no dudó en pronunciarse al respecto con duros cuestionamientos contra la 'Bicolor' hasta el punto de calificarlo como la peor selección de Sudamérica.

Dura expresión contra la Selección peruana

La tarde de ayer todos los peruanos se encontraban a la expectativa de ver a la Selección peruana de fútbol lograr una victoria que les permita salir del fondo de la tabla de posiciones y mantener las esperanzas de lograr ir al Mundial, pero no hubo un resultado favorecedor.

La 'tri' logró el triunfo en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito tras un gol de cabeza de Enner Valencia a los 54 minutos del segundo tiempo. Con ello, el equipo dirigido por Jorge Fossati suma su quinta derrota en las clasificatorias, generando que medios internacionales cuestionen el rendimiento de nuestros jugadores.

Red Gol, medio chileno, informó la caída de la escuadra peruana ante los ecuatorianos y alegó que con ello el DT Beccacece da una mano a 'La Roja' para tener una mayor ventaja sobre la bicolor. Pero lo que sorprendió fue leer la nota donde se expresan mal de nuestros seleccionados.

"Perú, en tanto, es el peor seleccionado de Sudamérica. Apenas suma tres puntos y no ha conseguido ningún triunfo en esta primera rueda, lo que hace difícil que llegue al próximo Mundial", expresaron.

¿Aún hay esperanzas de ir al Mundial?

A pesar de la derrota ante Ecuador, el jugador peruano Alexander Callens mantiene firme su optimismo al expresar que el equipo aún tiene posibilidades de clasificar al próximo torneo mundialista.

Hizo un llamado a los hinchas para mantener la calma, asegurando que todos los futbolistas se encuentran comprometidos de seguir mejorando y lograr un contundente triunfo en el siguiente partido contra Uruguay.

"Esto no se acaba hasta que no nos digan que no tenemos ninguna posibilidad", señaló el defensa peruano, Callens, conocido popularmente como 'Sapito'.

Por su parte, el DT de la 'Blanquirroja', Jorge Fossati, reconoció que la derrota de Perú fue justa y que el rendimiento de 'la Tri' en el campo merecía el resultado final.

"Se buscaron alternativas y me hago cargo de todo con lo que no estén de acuerdo o no salió bien. Me parece justo que se haya llevado los puntos Ecuador", dijo el 'Nonno'.

De esta manera, ante la derrota de Perú frente a Ecuador, el medio Red Gol, sorprendió con una nota deportiva donde califica a la Selección de fútbol de nuestro país como la peor de Sudamérica.