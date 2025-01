Raúl Ruidíaz y su tajante respuesta sobre la llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima

El atacante nacional, Raúl Ruidíaz, se refirió al fichaje de Miguel Trauco a Alianza Lima para afrontar la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores.

En declaraciones para L1 Max, la 'Pulga' acotó que Trauco solo estuvo dos temporadas en Universitario de Deportes, por lo que no considera polémica su llegada a La Victoria. Del mismo modo, Ruidíaz llenó de elogios a su excompañero y aseguró que el 'Genio' es uno de los mejores laterales zurdos que vio en toda su carrera.

"Estuvo dos años en la 'U', y luego se va a Brasil. No es nacido allí (...) Nosotros somos trabajadores, nos dedicamos a esto (...) Yo siempre he dicho que Miguel es un crack, juega muy bien. He jugado con él, lo veo y digo que es uno de los calidosos, de los mejores zurdos, que he visto en mi carrera", declaró.

Asimismo, el delantero aseguró extrañar el aliento de la Trinchera Norte y la comparó con las hinchadas de la Major League Soccer (MLS).

Por otro lado, Ruidíaz indicó que existió un acercamiento para regresar este 2025 al equipo de sus amores. Inclusive, desechó ofertas concretas de dos clubes estadounidenses. Sin embargo, no llegó un acuerdo con el club.

Posteriormente, la 'Pulga' recordó la vez que estuvo cerca de fichar por Universitario a mitad del 2024 y aseguró que Seattle Sounders le impidió fichar por el cuadro 'crema', debido a que tenía vinculo vigente durante los seis meses siguientes.

"El año del centenario, que yo pedí mi renuncia a Seattle que no se dio, esa negociación fue formal. No hubo contrato, ese era el miedo, era todo palabra y en estos momentos hay que tener el contrato porque las palabras se las lleva el viento. Se llegó a dar un acuerdo, pero el club (Seattle Sounders) no me dejó, hablé hasta con Fabián, el club no me dejó salir, quería que acabara mi contrato y salir bien", acotó.