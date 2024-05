¿Reemplazará a Moreira? Exentrenador de Cristal confesó su deseo de volver al Rímac: "Fui valorado"

¡Atención, hincha 'bajopontino'! Un reciente exentrenador de Sporting Cristal recordó su paso por la institución celeste y no escondió su deseo de volver a trabajar en el Rímac. ¿Pegará la vuelta al conjunto cervecero? Esto fue lo que dijo.

El mencionado director técnico es nada más ni nada menos que Tiago Nunes, estratega brasileño que vistió el buzo rimense en 2023 y, tras pasar por Botafogo, hoy dirige a la Universidad Católica de Chile.

En el inicio de este nueva etapa, el ex Sporting Cristal conversón con Infobae Perú y resaltó su trabajo realizado en el conjunto celeste. De hecho, indicó que espera poder regresar un día, ya que considera que dejó buenas senciones en el club.

"Creo que nos esforzamos al máximo para dejar algo bueno para quien llegara después. Eso sí, en ningún momento hemos pensado individualmente, no pensé en mi carrera. Todas las buenas peleas siempre fueron pensando en el bien del club. A partir de ahí, ojalá haya dejado buenas sensaciones y las puertas abiertas para un día poder regresar", declaró.

En esa misma línea, el entrenador brasileño no solo hizo referencia a su desempeño, sino también al trato que recibió por parte de la institución en 2023.

Al respecto, Tiago Nunes aseguró guardar cariño a Sporting Cristal. Ello no solo por el periodo donde fue su DT, sino también porque recibió respaldo, respeto y valor por parte del conjunto cervecero.

Cristal me dio respeto, valor, capacidad de competir, oportunidad de desarrollarme y equivocarme. Uno durante una temporada toma algunas decisiones que no son buenas, se expresa mal o habla mal en algunos momentos. El club tuvo paciencia, entendimiento y me respaldó. Sólo tengo gratitud por Sporting Cristal", señaló.