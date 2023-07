¿Reemplazo listo? El posible fichaje del París Saint-Germain si Mbappé abandona el club francés

24/07/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero de la selección francesa, Kylian Mbappé, continúa siendo el protagonista del mercado de pases en Europa, tras anunciar que no renovará contrato con el París Saint-Germain (PSG). Es así, que el club francés ya tendría en la mira a quien podría reemplazarlo en el ataque.

De acuerdo al medio 'L'Équipe', el equipo parisino avanza en sus movimientos estratégicos para asegurar al jugador del Tottenham, Harry Kane, quien está ligado al club de la Premier League. Sin embargo, se muestra reticente a renovar su contrato con los 'Spurs'.

Asimismo, el PSG estaría dispuesto a enviar una oferta que podría exceder los 100 millones de euros, siempre y cuando cuente con la aprobación del jugador de la selección inglesa, según lo reportado por 'RMC Sport'.

Contrato sin precedentes

El reconocido periodista Fabrizio Romano, el club Al-Hilal ofreció la monumental cifra de 300 millones de euros por Mbappé, al cual el club París Saint-Germain le abrió las puertas para que salga en este mercado de verano, ya que al parecer no lo tiene al delantero francés de 24 años entre sus planes.

Cabe mencionar que el contrato no solo es tentador en lo económico, sino que los intereses del futbolista por mudarse a otro gran club europeo no se verían truncados, debido a que el club árabe le ofrece solo un año en la institución, lo que no impediría que el francés, una vez sea agente libre, pueda mudarse a una liga de mayor nivel.

Sin embargo, el jugador no habría iniciado conversaciones con el club árabe, ya que este viene negociando exclusivamente con el PSG.

No renovará

El 13 de julio, el delantero de 24 años confirmó que no renovará con el Paris Saint Germain y su afiliación con el club culminará el próximo 2024.

Por medio de un comunicado, el campeón en Rusia 2018 aseguró que el cuadro parisino conocía desde hace un año aproximadamente, su deseo de no "hacer efectiva" la cláusula de renovación automática por otra temporada más.

En ese sentido, la 'Tortuga' aseveró que la carta enviada a la directiva del PSG solo buscaba "reafirmar" lo que ya había expresado oralmente a las autoridades de la institución.

"Nunca discutí con el PSG la renovación del contrato. La dirección del club, hace un año, fue informada el 15 de julio de 2022 de mi decisión de no renovar y el único propósito de la carta era confirmar lo que ya se había dicho oralmente con anterioridad", dijo en un comunicado.

De esta manera, el París Saint-Germain ya tendría en la mira al reemplazante de Kylian Mbappé en el ataque y se trataría del delantero del Tottenham, Harry Kane.