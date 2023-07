Leslie Shaw y El Prefe darán el 'Sí, acepto' este año: ¿Dónde será el esperado matrimonio?

El mundo del espectáculo está nuevamente revolucionado con el anuncio de una boda que promete ser inolvidable. La reconocida cantante peruana Leslie Shaw dejó a muchos sorprendidos cuando reveló su compromiso con el reguetonero cubano El Prefe durante los últimos meses del 2022. Ahora, la noticia vuelve a acaparar titulares, ya que la artista ha confirmado que dará el 'sí, acepto' este año.

La diferencia de edad de 13 años entre los cantantes Leslie Shaw y El Prefe no ha sido obstáculo para consolidar su amor.

En una entrevista con el programa de espectáculos "América Hoy", la carismática cantante peruana compartió detalles sobre su próximo enlace matrimonial, aunque aún no tienen una fecha exacta para la ceremonia.

Lo que sí está en los planes de Leslie Shaw es celebrar su boda en Estados Unidos, específicamente en Miami, ciudad en la que residen sus seres queridos.

La reconocida intérprete de "Dile adiós a tu ex" desea compartir ese momento especial con su familia, incluyendo a su hermana y sobrinos que viven en dicho país.

En cuanto al escenario, la artista tiene en mente una boda en el campo, alejada de las playas típicas, para darle un toque íntimo y cercano a la ocasión.

En una entrevista con la periodista Verónica Linares, Leslie Shaw sorprendió al confesar que, por el momento, no tiene planes de concebir hijos.

La intérprete de "La faldita" prefiere enfocarse en su carrera artística, su familia y, sobre todo, en fortalecer su relación con El Prefe.

"No sé, me da mucha ansiedad de tan solo pensarlo (tener hijos) (...) No sé, todo: la panza, las estrías, la crianza. Creo que no estoy preparada psicológicamente en esta vida, tal vez en mi otra vida", compartió abiertamente para las cámaras de 'La Linares'.