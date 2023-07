Paolo Guerrero: "Yo buscaba jugar en Alianza Lima, pero no me vinieron a buscar"

24/07/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero peruano Paolo Guerrero fue presentado en el estadio Rodrigo Paz Delgado por su nuevo club, el LDU de Quito, ante la presencia de múltiples hinchas que recibieron al goleador de forma amena. El futbolista llegó libre al cuadro ecuatoriano tras un breve paso por Racing y firmó hasta fin de año, además, se refirió de forma breve a Alianza Lima.

Guerrero se mostró entusiasmado ante la presencia de aficionados, que lo recibieron con arengas y cánticos. Además, tuvo la oportunidad de dirigirse ante la hinchada.

"Los títulos son lo que marcan, y me gustaría darle trofeos al más grande de Ecuador" mencionó el delantero, despertando la emoción del público.

El peruano agregó que se encuentra muy feliz y agradecido de poder jugar en un equipo de primer nivel del fútbol ecuatoriano, además agradeció el apoyo de los fanáticos, a los que les prometió responder dentro del campo de juego.

"Siento mucha ilusión y cariño. Me enorgullece el poder jugar por el club. Pero tengo que retribuir el apoyo de la gente. Va a ser difícil por la altura, pero buscaré adaptarme rápido para poder responder en el campo" indicó Paolo.

Fantasmas de lesiones

Paolo mencionó en rueda de prensa el problema de su rodilla de forma breve. Es necesario recordar que el peruano sufrió una complicada lesión a inicios de 2020, cuando se encontraba jugando por Internacional de Porto Alegre. Tras aquella rotura de ligamentos de la rodilla, la carrera del delantero se tornó complicada, pero mencionó que esa lesión no lo fastidia más.

"Respecto a mi rodilla, estoy en perfectas condiciones. Gracias a Dios ya no tengo ese problema que arrastré por tanto tiempo, y ahora puedo entrenar a la par de mis compañeros" agregó Guerrero ante América Deportes.

La Selección y Alianza Lima

El 9 de la selección peruana se refirió también al combinado nacional peruano y el balompié nacional. Indicó que su intención es mantenerse en ritmo futbolístico para poder ayudar de la mejor manera a Juan Reynoso y serle útil de cara a las eliminatorias rumbo al próximo mundial.

Además, se dio un minuto para tocar el presente de su amigo y compañero, Christian Cueva, e incluso, mandó un guiño a Alianza Lima, refiriéndose a las supuestas negociaciones que mantuvo con el club del cual salió antes de partir a Europa.

"Conversé con Christian. Él está enfocado en hacer las cosas bien, tiene que tomar conciencia porque nosotros lo necesitamos. En cuanto a Alianza, yo buscaba jugar allí, es el equipo de mi corazón y en el que anhelo jugar algún día. No me vinieron a buscar. Lo hicieron cuando no estaba al 100%, en pleno proceso de recuperación. No les cierro las puertas, pero no me vinieron a buscar"

Tras la presentación de Paolo Guerrero en la Liga Deportiva Universitaria de Quito, su nuevo equipo hasta fin de año, y las fuertes declaraciones que brindó sobre Alianza Lima, se espera ya el debut del peruano en el conjunto ecuatoriano.