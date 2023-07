¡Sueña en grande! Paolo Guerrero y su deseo antes de dejar el fútbol: "Me gustaría jugar con Lionel Messi"

Paolo Guerrero continúa buscando nuevo equipo tras su salida de Racing y, a falta de un nuevo club, confesó que le gustaría cumplir un nuevo sueño en su últimos años como futbolista profesional. Y es que al capitán de la selección peruana le gustaría jugar con el astro argentino Lionel Messi.

Las palabras del goleador de la 'Blanquirroja' fueron publicadas el último domingo como parte de una entrevista para el programa "Sí va a salir". Allí, el exdelantero de Racing fue consultado por el futbolista con el que le gustaría compartir vestuario en algún momento, por lo que eligió al nuevo futbolista de Inter Miami.

"(¿Con qué jugador que no has tenido la oportunidad te gustaría jugar?) Me gustaría jugar con Lionel Messi, lo hace todo fácil, te ayuda, te pone pases de gol. Me gustaría. Sobre todo que yo soy 9, que me gusta hacer jugadas de combinación, estar pendiente de lo que hace mi compañero. Sería Lindo", confesó.