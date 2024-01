Reimond Manco se une a Persas FC para la Kings League Américas como fichaje estrella

El fútbol latinoamericano se prepara para recibir a una figura icónica en el regreso de Reimond Manco. Después de su destacada participación en la Copa Perú, el exjugador de Alianza Lima se une a Persas FC para competir en la Kings League Américas, un torneo organizado por Gerard Piqué e Ibai Llanos.

El equipo del popular streamer peruano Andynsane anunció con entusiasmo la inclusión de Reimond Manco como el futbolista número 13 en su plantel para la emocionante competencia. Acompañando la revelación, compartieron un conmovedor video en el que 'Rei' rememora sus mejores momentos como futbolista profesional.

"Si hubieras querido, 'Rei'. Esa frase resuena en mi cabeza desde que volví de Europa en el 2009. Muchos me criticaron, pero nadie me comprendía. Nadie se puso a pensar en lo que le pasaba a un chico de 18 años que se encontraba solo en una tierra que no era la suya. El fútbol da revanchas, siempre escuchaba eso, y siempre estuve esperando la mía", se le escucha decir al polémico exfutbolista de PSV Eindhoven.