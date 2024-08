Renato Tapia confirma su regreso a la Selección Peruana para los duelos ante Colombia y Ecuador: "Uno no se puede negar a un llamado"

Renato Tapia fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Leganés en una conferencia de prensa realizada este martes 20 de agosto. Ahí, el volante nacional estuvo acompañado del director deportivo del club y respondió a las diferentes consultas de los reporteros que asistieron hasta dicho evento.

Ahí, el 'capitán del futuro' aseguró que su idea es ponerse a punto pensando no solo en la temporada del fútbol español que recién empieza, sino también en lo que será su posible regreso a la Selección Peruana para el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

Esto fue confirmado por el propio Renato Tapia durante esta rueda de prensa cuando fue consultado sobre su ausencia de la Bicolor en lo que fue la reciente Copa América.

El futbolista reveló que siempre estará preparado cuando sus servicios requeridos y también precisó que la carta de reserva, que Jorge Fossati envía a cada uno de los clubes de los jugadores seleccionados, ya llegó a las oficinas del Leganés por lo que su presencia, para los duelos de septiembre ante Colombia en Lima y Ecuador en Quito, está más que asegurada.

"A parte de los sentimientos que tenga por la Selección que ya todos saben que por ella doy todo, uno no se puede negar a un llamado, pero trataré de estar al 100 %, de enfocarme en lo que yo quiero y tratar de llegar bien, no solamente para la Selección, sino también para el Leganés", inició.

"Ya llegó la pre convocatoria y estoy siempre presto para ir a la Selección y no depende de mí si voy o no. Creo que el entrenador (Jorge Fossati) es el que decide si voy y ya está", agregó.

En los últimos días, Jorge Fossati brindó más de una entrevista en diferentes medios donde se pronunció sobre un posible regreso de Renato Tapia a la Selección Peruana. Durante una de estas charlas, el experimentado estratega reveló que el volante no tiene las puertas cerradas por lo que podría regresar para los duelos ante Colombia y Ecuador del mes de septiembre.

"Por eso dije que para nada cerraba las puertas de que pudiera volver en algún momento. Esto lo dije en la Copa América, no lo digo hoy, y lo dije antes de la Copa América, no después porque no fue mal en los resultados", indicó a L1 Max.