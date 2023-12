¿Ricardo Gareca o Juan Reynoso? Horas cruciales en Universitario para decidir su nuevo entrenador

Universitario está en búsqueda de un nuevo técnico a partir de la repentina salida de Jorge Fossati, y sorprendentemente, algunos de los nombres que se rumorean involucran a dos viejos conocidos del cuadro crema: Juan Reynoso y Ricardo Gareca.

Según información del periodista Gustavo Serpa, la opción del 'Tigre' Gareca es 'real' y ha entrado en consideración de la directiva merengue.

Si bien la fuente periodística mencionó a Gareca como un claro favorito a dirigir a la 'U', en una reciente entrevista, el director deportivo del club descartó esa posibilidad, afirmando que en realidad el perfil de Juan Reynoso atrae más al equipo.

"Ricardo Gareca no tiene opción. Martín Lazarte, tampoco. Juan Reynoso sí encaja en el perfil de Universitario. Cómo no va a encajar Juan. Además, ha dirigido con éxito en Universitario", expresó Manuel Barreto.

En ese sentido, indicó que el nuevo entrenador debería llegar a la 'U' antes de culminar el año, de tal forma que se pueda construir aún con tiempo el proyecto de cara al Centenario del club.

"Para después de Navidad, si no es antes, tendremos un nuevo comando técnico", señaló.

Recientemente, se pudo conocer que el cuadro merengue estaba interesado en los servicios del técnico uruguayo Martín Lasarte, quien en su momento fue DT de la Selección Chilena.

Sin embargo, dicho interés no se habría concretado en propuestas hacia el entrenador, debido a que en una entrevista con el medio Radio U 1924, el mismo Lasarte descartó haber recibido una oferta del club.

"He leído algunas noticias al respecto (sobre el interés de Universitario). Pero hasta el momento no he tenido contacto directo con nadie. Es todo lo que puedo comentar", expresó.