Ricardo Gareca romperá su silencio por firmar como DT de Chile: "Puedo trabajar donde yo quiera"

Ricardo Gareca decidió brindar una entrevista exclusiva a Milena Merino para revelar qué lo llevó a firmar como el nuevo entrenador de la Selección Chilena y qué piensa de las duras críticas que recibió por parte de los hinchas de la 'Blanquirroja', quienes esperaban volverlo a ver vestir el buzo peruano.

En el avance lanzado por el programa 'Arriba mi gente', el estratega argentino fue consultado sobre los motivos por los cuales no continuó como entrenador del equipo de fútbol de Perú y dejó una contundente respuesta: "Eso es algo que debe contestar el presidente (Agustín Lozano), el director deportivo, Juan Carlos (Oblitas)".

Además, el 'Tigre' Gareca señaló que como cualquier otra persona, tiene el derecho de poder escoger qué trabajo le conviene, y asumir nuevos retos y desafíos en su trayectoria deportiva.

Asimismo, el entrenador de 65 años no dejó pasar la oportunidad y se tomó el tiempo de dedicar un tierno mensaje a la hinchada de Perú, que siempre le brindó todo su apoyo y cariño cuando dirigía a la Selección Peruana.

"A mí no me gustaría que me olviden, yo no los voy a olvidar", se escucha decir al estratega argentino , esperando que todos puedan comprender su decisión de ser Director Técnico de la Federación de Fútbol Chilena.

El pase de Ricardo Gareca a la selección chilena generó mucha polémica y opiniones divididas en los hinchas peruanos, así como en las figuras públicas de nuestro país. En medio de esto, el escritor Jaime Bayly se sumó a la trifulca y llamó desleal al 'Tigre'.

En un video publicado en su canal de YouTube, titulado "Historia de una traición", el también periodista afirmó que Ricardo Gareca ha traicionado los hinchas peruanos violando los códigos y lealtades que existen en la vida y en el fútbol.

"Lo que ha hecho Gareca, me parece a mí es una deslealtad. Diré más, creo que Gareca ha traicionado a los hinchas peruanos y me incluyo. Hay rivalidades históricas que no ha respetado. No estoy reforzando el rencor conta los chilenos, pero el fútbol, como en la vida hay códigos y lealtades que no se puede romper tan alegremente", afirmó.