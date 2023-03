¡Rival a batir! Sporting Cristal ya conoce a su próximo contrincante en la Copa Libertadores

En el estadio Tomás Adolfo Ducó, se jugó un reñido partido entre Huracán de Argentina vs. Boston River de Uruguay por la segunda fase de la Copa Libertadores. A detalle, la oncena bonaerense se llevó la disputa 1-0, esta noche y en el marcador global. De esta manera, Sporting Cristal conoció a su próximo rival en la máxima competición sudamericana.

Como ya estaba estipulado, los 'Cerveceros' visitarán Argentina el 8 de marzo para el primer partido de la eliminatoria. En esa línea, los 'Rimenses' tendrán la posibilidad de cerrar la llave, como local, en el Estadio Nacional de Lima, el próximo 15 de dicho mes.

Además de la gloría deportiva, la escuadra peruana jugará por un premio de 600 mil dólares y la clasificación a la Fase de Grupos. En esa instancia, 'La Máquina' podría obtener tres millones de dólares (un millón por cada partido local).

Referente al choque de hoy, se percibió a la oncena gaucha superior desde el primer minuto, por ello, obtuvo la ventaja a los 13' mediante una anotación de Nicolás Cordero. Para su mala suerte, no logró acrecentar la diferencia en los más de ochenta minutos restantes.

Como se recuerda el 'Globo' guardó sus mejores piezas en su último partido de la Primera División de Argentina contra Colón. De esta manera, el equipo liderado por Diego Dabove salió con su once de gala para consagrar su clasificación en el certamen.

Antecedentes

En el estadio Nacional de Lima, Sporting Cristal logró avanzar a la tercera ronda de la Copa Libertadores, luego de vencer 5-1 a Nacional de Paraguay. Los celestes dominaron el encuentro de principio a fin, evidenciando una faceta totalmente distinta al partido de ida.

Desde el inicio del juego, la escuadra de Tiago Nunez mostró su mejor versión de la temporada 2023, siendo propositiva y vertical en el juego. Sin embargo, los goles llegaron para la segunda parte del choque.

Jhilmar Lora declaró tras su 'golazo' a Nacional

El equipo del Rímac marcó cinco goles frente a los paraguayos. Sin embargo, el tanto más estético de todos fue el cuarto, del lateral derecho Lora. La anotación llegó a los 85 minutos y, en ese entonces, sellaba el pase de Cristal a la tercera fase de la Copa Libertadores.

Referente a la jugada, se percibió el atrevimiento de Jhilmar Lora para incorporarse al ataque y disparar desde fuera del área para batir al guardameta Héctor Espínola. Como coloquialmente se le conoce fue un "sombrerito" al portero.

"Quería patear una al arco, quería tener una al arco. Darle créditos al psicólogo que me dijo que en una me atreviera y la cosa es que me quedó y no había nadie en el área, preferí sombrearla. Mira hasta yo pensaba que no iba a entrar, pero entró", dijo el futbolista.