Roberto Mosquera ilusionado con la llegada de Paulo Autuori a Sporting Cristal: "Quiero que campeone"

Roberto Mosquera celebró la llegada de Paulo Autuori a la dirección técnica de Sporting Cristal y no dudó en manifestar su respaldo, deseándole el mayor de los éxitos en su gestión al mando del equipo celeste.

En entrevista con 'Full Deporte' con Eddie Fleischman en Radio Ovación, el director técnico peruano resaltó que Autuori ya conoce el fútbol peruano y al cuadro 'celeste'.

"Yo me he sentido ilusionado cuando Paulo Autuori pisó el aeropuerto Jorge Chávez, ya que podemos ver un futuro más claro, ya que se trata de un hombre de fútbol, que conoce la altura y sabe lo que es Sporting Cristal. Me encanta, quiero que campeone y le vaya bien", declaró.