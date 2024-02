Rodríguez ve a Alianza Lima muy cerca de Universitario: "El resultado manda, pero el nivel de juego quedo demostrado"

24/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El mediocampista de Alianza Lima, Sebastián Rodríguez, señaló que el conjunto blanquiazul está en paridad con Universitario de Deportes, pese a que el cuadro 'crema' se llevó el triunfo en el clásico peruano semanas atrás. Según indicó, el nivel de juego de 'AL' quedó demostrado en ese partido y la temporada acaba de iniciar.

A puertas de medirse a Comerciantes Unidos, el 'Bigote' admitió que en el fútbol lo más importante es el resultado, aunque sostuvo que el cuadro de La Victoria exhibió hallarse "en igualdad de condiciones" frente al vigente campeón de la Liga 1.

"Estamos en igualdad de condiciones, la tabla indica una cosa pero el Clásico, el nivel de juego quedó demostrado otra. En el fútbol manda el resultado, se lo llevaron ellos, pero el año es largo y esto recién arrancó", mencionó.

En ese sentido, indicó que Alianza está enfocado en evolucionar a lo largo del campeonato. "Creemos que estamos bien, todavía tenemos mucho por mejorar, pero creemos que estamos por buen camino y que vamos a estar muy bien en el año", manifestó.

Finalmente, compartió sus buenas impresiones con miras a recuperar su mejor condición deportiva. "Me siento bien, cada vez me voy sintiendo mejor, cada vez ya más cerca a mi nivel, eso sobre todo por la confianza que me da el 'profe' y los compañeros. La expectativa que tengo es seguir apoyando al equipo y conseguir el objetivo que vine a buscar acá", sostuvo.

Clásico del fútbol peruano

Alianza Lima cayó 0-1 ante Universitario de Deportes en el Estadio Nacional. El encuentro perteneció a la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.

Los 'blanquiazules' tuvieron el control de la pelota al inicio del partido, pero los 'merengues' lograron superarlos hasta que Andy Polo consiguió darles el primer gol del partido, en el coloso de José Díaz, en favor de la 'U'.

En este juego, 'AL' sufrió dos expulsiones (Jiovany Ramos y Franco Saravia), por lo que, el empate fue el objetivo del conjunto victoriano durante casi la totalidad del encuentro. Sin embargo, las tablas en el marcador nunca llegaron.

