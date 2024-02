¿Alianza Lima perdió con su venta? Belgrano reveló el monto que pagó por Bryan Reyna

23/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El club Belgrano de Córdoba reveló el monto que pagó a Alianza Lima para hacerse con los servicios del extremo nacional, Bryan Reyna, hasta diciembre de 2026.

¿Buen negocio?

En el marco del informe del mercado de pases del equipo masculino para el primer semestre del 2024, el 'Pirata' informó que el 'Picante' fue adquirido al 100% de los derechos federativos y 80% de los derechos económicos por la suma de U$S 900.000.

Cabe mencionar que, los 'blanquiazules' rechazaron una oferta de 1 millón 400 mil dólares por Reyna del Gremio de Brasil a mediados del 2023, por lo que el club de La Victoria perdió la posibilidad de ganar 500 mil dólares más por la venta del jugador de 25 años.

Recordó su paso por Matute

En entrevista para L1 Max, el jugador del 'Pirata' confirmó por primera vez que no tenía una buena relación con el director técnico argentino, ello luego de que le recordaran que su debut en Belgrano fue ante Newell's Old Boys que dirige Mauricio Larriera,

"Me encontré con Larriera. Algunas veces ha pasado que un jugador no se lleva bien con un técnico. El mundo del fútbol es así, al final todos nos volvemos a encontrar, y no sé si quizá me vuelva a encontrar con él", precisó.

Asimismo, el extremo confirmó que en su último periplo en Alianza Lima ya no se sentía cómodo, no obstante, apuntó que en su momento fue feliz en el club 'blanquiazul'.

"En su momento, fui feliz en Alianza Lima, pero quería emigrar. Estuve muy emocionado con irme a Brasil, me salió esa propuesta, pero por cosas de la vida no pude salir. Uno, como jugador, siempre quiere crecer y ¿a quién no le emociona que llegue propuesta de Argentina o Brasil?", añadió.

Conversó con Fossati

Por otro lado, el 'Picante' contó que el entrenador de Perú, Jorge Fossati, lo llamó para saber como se encuentra físicamente, debido a que se retiró sentido en el partido donde también convirtió su primer partido con el equipo argentino.

"Sí, me comuniqué con Jorge Fossati, pero todo bien, porque salí golpeado. También me comuniqué con el médico de la Selección Peruana que me preguntó cómo estaba", declaró.

De esta manera, Belgrano informó que pagó U$S 900.000 a Alianza Lima por fichar a Bryan Reyna y precisó que adquirió el 100% de los derechos federativos y 80% de los derechos económicos del jugador.