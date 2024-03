¡Rompió su silencio! Pedro Gallese habló sobre la capitanía de la 'Bicolor': ¿No quiere ser relegado?

El guardameta de la Selección Peruana, Pedro Gallese, reveló si tiene alguna molestia con que Jorge Fossati termine escogiendo a uno de sus compañeros para que tenga la capitanía del 'Equipo de todos'.

En conferencia de prensa, el 'Pulpo', quien ha llevado la cinta en el último tiempo, dijo que aún no conversó con el 'Nonno' acerca de quién será el líder de la 'Bicolor' en los próximos encuentros; sin embargo, anticipó cuál es su postura en caso de ser relegado.

A detalle, el jugador del Orlando City mencionó que no tendría ninguna incomodidad con ser suplantado por otro colega. Según indicó, en la Selección hay varios futbolistas que superan los 100 partidos con Perú y estaría conforme con que alguno tome la posta.

"No he tenido la oportunidad de hablar con el profe aún, de ese tema (capitán). Pero creo que la selección tiene muchos líderes. Hay compañeros que tienen más de 100 partidos, más de 80 partidos y son jugadores que ayudan mucho al grupo. Yo creo que cualquiera podría ser capitán. No me molesta no tenerla. Siempre la selección va a estar primero que cualquier jugador", declaró este miércoles.