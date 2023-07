¿Rumbo a Miami? Luis Suárez recorta su contrato con Gremio hasta diciembre de 2023

El delantero uruguayo, Luis Suárez, anunció que su contrato con Gremio de Porto Alegre finalizará en diciembre 2023, debido a que no cuenta con la "fuerza física" para cumplir el acuerdo de dos años.

En conferencia de prensa, el atacante indicó que la intensidad del fútbol brasileño no le permitirá rendir al nivel que el club y los hinchas esperan de él.

"Primero mi intención era esa (cumplir su contrato), porque me sentía con la fuerza física para poder estar dos años, que fue lo que le pedí al club. Pero uno debe ser sincero con uno mismo, con su cuerpo y con el club más que nada, ser honesto y decirles que el próximo año no le iba a poder rendir a Gremio lo que ellos esperan", declaró

Asimismo, el 'charrúa' señaló que los directivos de Gremio le propusieron no jugar durante un mes, sin embargo, descartó esta posibilidad ya que considera que estaría mintiendo a la institución.

"El tema viene por el desgaste que tengo de la rodilla, una lesión crónica que yo no escondo y que el club ya sabía que tenía. Conversé con los dirigentes, y ellos me ofrecían parar un mes o un mes y medio. Yo no puedo parar un mes, si me comprometo, me comprometo a jugar y entrenar, porque sino siento que le estoy mintiendo al club", explicó.