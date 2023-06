Keiko Fujimori no descarta posibilidad de postular a la presidencia: "Hacia futuro no he tomado una decisión"

19/06/2023 / Exitosa Noticias / Política

La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, no descartó su postulación a la presidencia del Perú en el 2026. La excongresista apuntó que no ha tomado "una decisión a futuro", pero rechaza que sectores políticos "nieguen o discrimen" esta posibilidad.

"No lo he analizado"

En una entrevista al programa Panorama, la ex primera dama expresó que "ha sido tajante" frente a una presunta postulación, en caso de un adelanto de elecciones. No obstante, aún no analiza esta alternativa en los siguientes comicios generales, en tres años.

"Lo que he señalado es ser tajante en que no seré una candidata en un adelanto de elecciones, pero hacia futuro no he tomado una decisión al respecto o la he analizado, pero solo el hecho de negar que mi partido no participe me parece discriminatorio y antidemocrático", dijo a Panamericana.

Agregado a ello, la excandidata presidencial en tres ocasiones puntualizó que su decisión buscará lo "mejor para el país" y su partido político.

"En su momento lo analizaré, tomaré en cuenta, por supuesto, que es lo mejor para nuestro país y también específicamente para el partido Fuerza Popular", añadió en su intervención.

"Todos tienen derecho a postular"

En esa línea, Fujimori rememoró que "toda persona o candidato" tiene derecho a postular sí lo considera oportuno, por lo que deniega cualquier tipo de "veto" de sus contendientes contra ella y FP.

"Lo que para mi es inaceptable, es el veto o la imposibilidad que muchos señalan que 'Keiko no debería ser candidata presidencial'. Yo me pregunto, ¿toda persona o candidato tiene derecho a una postulación, no?", agregó.

Por otra parte, la exlegisladora aseguró que su principal alternativa es "respaldar" a un "candidato de consenso, que no necesariamente pertenezca a su agrupación política.

"Yo personalmente, me inclinó a buscar a un candidato de consenso más allá de Fuerza Popular" dijo en diálogo con Mávila Huertas.

Sobre Gobierno de Dina Boluarte

Frente a sus recientes críticas al Gobierno de Dina Boluarte, la lideresa de FP puntualizó que sí bien en un inicio respaldó a la jefa de Estado tuvo que compartir sus recomendaciones, porque no se ven resultados en su gestión.

"Han pasado seis meses, y si bien es cierto, cuando ella empezó su gestión fuimos convocados todos los líderes políticos. Yo personalmente le exprese nuestro respaldo (...) Lamentablemente, en los últimos seis meses no hemos visto resultados", aseguró.

De esta manera, Keiko Fujimori afirmó que aún no "analiza" postular a la presidencia en el 2026, pero rechaza que sectores políticos "nieguen o discrimen" esta posibilidad.