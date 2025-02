¿Se la mandan a la 'U'? Alianza Lima lanza 'picante' mensaje tras ganarle a Boca Juniors en La Bombonera

26/02/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima dejó a Boca Juniors sin Copa Libertadores tras ganarle 5-4 en la tanda de penales y sobre todo en su propia cancha, La Bombonera. Ante ello, el plantel 'blanquiazul' lanzó un 'picante' mensaje que no pasó desapercibido al estar presuntamente dirigido a su eterno compadre, Universitario de Deportes ¿Será cierto?

Alianza Lima y su picante mensaje en redes sociales

El triunfo de Alianza Lima quedó para historia, y, por supuesto, no pudieron evitar compartir distintas postales, entre las cuales destacó una en particular. Y es que en dicho post, los íntimos' colocaron un peculiar mensaje, alegando que otro equipo no tendría una fotografía en La Bombonera, sobre todo después de haber eliminado al legendario Boca Juniors.

Inmediatamente, la publicación causó un debate en las redes sociales debido a que muchos la asociaron con Universitario de Deportes, mientras que otros felicitaron el trabajo realizado por los jugadores y el director técnico, Néstor 'Pipo' Gorosito.

"¡Y esta tú no la tienes! ¡Arriba Alianza, toda la vida!", dice la publicación hecha en la cuenta oficial de X, antes Twitter, del conjunto victoriano.

Hernán Barcos emocionado por triunfo de 'AL'

Hernán Barcos se convirtió en una de las figuras clave para el triunfo de Alianza Lima sobre Boca Juniors. En medio de la emoción, el popular 'Pirata' declaró a los medios, afirmando que este resultado se dio gracias al trabajo que vinieron haciendo pese a que nadie creyó en ellos.

"Fue hermoso, veníamos trabajando mucho, nadie creía en nosotros y menos contra Boca (Juniors). Boca (juniors) es un gigante, pero Alianza también es un gigante, hacemos respetar al Perú porque Alianza Lima es el Perú", dijo el 'Pirata'.

Enseguida, reiteró ser los "justos ganadores" del partido en La Bombonera y que al fin Boca Juniors pudo conocer lo que era en realidad Alianza Lima: "Boca (Juniors) supo lo que era Alianza en Lima, hoy acá fueron superiores, pero en los 180 minutos merecimos una victoria, los penales son otra historia, son para cualquiera, pero somos justos ganadores y felices por esta hazaña", agregó bastante emocionado.

Debido a este gran triunfo, Alianza Lima compartió una publicación, donde incluyó un peculiar mensaje que muchos creen que estaría dirigido a Universitario de Deportes, su eterno rival en la historia del fútbol peruano.