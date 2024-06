¡Se puso malcriado! Renato Tapia habría tenido FUERTE DISCUSIÓN con Jorge Fossati

Tal parece que la incomodidad entre Renato Tapia y la Selección Peruana tiene para rato. Y es que recientemente se difundieron fuertes rumores acerca de una pelea que envuelve al futbolista peruano y a Jorge Fossati, todo ello previo al viaje a Estados Unidos para disputar la Copa América.

La 'fuente interna' citada por diario 'Trome' dio a conocer que este incidente se habría dado al momento en el que el jugador peruano le informó al 'Nonno' y al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, que no viajaría a tierras estadounidenses debido a que no se cubriría su seguro ni mucho menos se le pagaría el sueldo que recibe del actual equipo donde milita.

"'Profe', lo siento mucho, pero no voy a viajar con ustedes, porque (Agustín) Lozano no quiere pagarme mi seguro ni mis 100 mil dólares mensuales (lo que gana en el Celta)" , habrían sido las palabras del volante.

Ante ello, un Fossati sumamente asombrado por su actitud, solo atinó a pedirle calma para la búsqueda de una solución. Sin embargo, Tapia no habría soportado el incómodo momento, adoptando inmediatamente una postura bastante malcriada e incluso atreviéndose a alzar la voz para exigir que, así como en algún momento se le pagó un seguro a Paolo Guerrero, a él también le correspondía recibir lo mismo.

El actual entrenador de la 'Bicolor' no permitió tal falta de respeto, por lo que decidió optar por una postura más seria y dejarle en claro al 'capitán del futuro' que tenía que respetar a la autoridad presente (Agustín Lozano) y a él.

Enseguida, el DT le recalcó a Tapia que con su decisión estaba "trastocando los planes" que tenía en mente para la Selección Peruana, por lo que finalmente optó por no dejarlo viajar a Estados Unidos para disputar la Copa América.

"Me trastocas todos los planes al venir a decirme que no viajas. Bueno, lo que soluciones lo solucionas con el presidente Lozano. Pero conmigo no viajas más, conmigo a la Copa no vas", sostuvo Fossati.