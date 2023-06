¡Se queda en el Real Madrid! Luka Modric renueva contrato hasta el 2024

26/06/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El Real Madrid anunció este lunes que Luka Modric aceptó ampliar su contrato una temporada más y renovó hasta el 2024. El mediocampista jugará hasta los 38 años con los merengues.

Si bien un equipo de Arabia Saudita realizó una oferta con una cantidad superior, Modric priorizó cumplir su gran "sueño" de retirarse usando el uniforme madridista.

Comunicado oficial

A través de su cuenta de Instagram, el Real Madrid compartió el comunicado oficial en el que oficializaba el acuerdo de ampliación del contrato con el jugador.

En la publicación, el club español precisa que el contrato del futbolista señala que "queda vínculado" hasta el 30 de junio del 2024.

Tras la ampliación de Modric por un año, como es de costumbre cuando un futbolista supera los 30 años, el Real Madrid cierra el capítulo de renovaciones luego de que también ampliera su vinculación con Nacho, Toni Kroos y Dani Ceballos.

El único jugador que no aceptó la propuesta del conjunto madridista fue Marco Asensio, quien optó por el PSG.

Luka Modric en el Real Madrid

Como se recuerda, el futbolista firmó por el Real Madrid por allá del 2012 y hasta el momento ha conseguido 23 títulos mientras ha formado parte. Entre ellos, 5 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

Asimismo, en las once temporadas que ha defendido la camiseta del club blanco ha disputado 488 partidos. A nivel personal, logró el Balón de Oro de 2018, el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2018, el Premio al Jugador del Año de la UEFA 2017/18, el Balón de Oro del Mundial de Clubes 2017.

Además, obtuvo el título de Balón de Oro del Mundial de Rusia y Balón de Bronce en el Mundial de Catar.

Croata rechaza Arabia Saudita

El mediocampista croata rechazó una oferta de un equipo de Arabia Saudita que le ofrecía 200 millones de euros por jugar tres temporadas en campeonato saudí.

Modric rechaza unirse a la Liga árabe que ya contaría dentro de sus filas a Cristiano Ronaldo y Benzema, según mencionó el periodista Gianluca Di Marzi.

De esta manera, Luka Modric prefirió continuar jugando en el Santiago Bernabú y mantenerse en competencia en el primer mundo del fútbol. Así es cómo decidió renovar contrato con el Real Madrid y continuar en el equipo blanco hasta el 2024.