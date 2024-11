¿Alexander Callens estará disponible para el partido ante Argentina? Esto respondió Jorge Fossati

El entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, reveló si Alexander Callens estará disponible para el partido ante Argentina luego de que el jugador no completara una sesión de entrenamientos.

En conferencia de prensa, el director técnico uruguayo indicó que Callens llegó sentido desde el AEK Atenas y fue sometido a un entrenamiento progresivo para llegar en buenas condiciones al encuentro contra Chile. Sin embargo, manifestó que si "no ocurre nada raro hoy" estará disponible ante la vigente campeona del mundo.

Cabe mencionar que, el pasado 17 de noviembre el central acudió a la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) para integrarse a los entrenamientos, pero en el transcurso de la sesión comenzó a disminuir la intensidad en sus movimientos y, cerca de las 6:55 p.m. se dirigió hacia los camerinos.

Por otro lado, Jorge Fossati aseguró que él "no se juega nada" en el partido contra Argentina y sostuvo que está satisfecho con la respuesta de los jugadores a lo largo de las Eliminatorias.

"Yo no me juego nada o si me juego, yo no lo siento así. Yo hago parte de un grupo de personas que trabajamos, tratando hacer lo mejor para la Selección (Peruana). Aparte en ese sentido, nosotros estamos satisfechos con la respuesta de los jugadores; hemos atravesado por distintas dificultades y siempre se han tratado de solucionar", expresó.

Además, el estratega uruguayo manifestó que no está preocupado por su continuidad al mando de la 'Blanquirroja' y afirmó que ello es un problema de la prensa.

"A veces los resultados te ayudan para que eso se vea con más claridad, a veces no. Hoy por hoy, lo único que me interesa del partido de mañana (martes) es como juegue Perú y que le vaya bien a Perú. Esa mentalidad de si mañana me sacan o no me sacan, eso es problema de ustedes (los periodista), mío no. Tengo muchísimo años en esto del fútbol, conozco bien mi profesión. Así que yo sé cuando puedo estar tranquilo o no", añadió.