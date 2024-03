¡Expectante! Paolo Guerrero y la primera convocatoria de Fossati: "Siempre es un orgullo representar al país"

El delantero de la Universidad César Vallejo (UCV), Paolo Guerrero, se refirió a la primera lista de convocados de Jorge Fossati tras asumir la dirección técnica de la Selección Peruana. Según indicó, estará feliz si es llamado por el DT uruguayo; dado que "es un orgullo vestir la 'Blanquirroja'".

Consumada la clasificación de la UCV a la fase de grupos a la Copa Sudamericana, el goleador histórico del 'Equipo de todos' aseguró que el 'Nonno' no le confirmó su presencia, aunque dijo que apoyará a 'La Bicolor' sea o no considerado para los duelos amistosos contra Nicaragua y República Dominicana.

"No tengo conocimiento de los convocados, me mantengo trabajando en mi equipo, haciendo las cosas bien, en caso de ser convocado, en buena hora para mí, siempre es un orgullo representar al país y si no, toca apoyar a todos como siempre, en las buenas y en las malas, esperemos que estos dos partidos le sirvan a la Selección", declaró.