Selección Peruana envió mensaje de apoyo a Alexander Callens tras complicado momento: "¡Mucha fuerza!"

Alexander Callens atraviesa, tal vez, por uno de los momentos más complicados de toda su carrera futbolística. El defensor de AEK Atenas recientemente utilizó sus redes sociales para anunciar que estará alejado de la actividad profesional por un lapso de tiempo tras conocer que padece una extraña dolencia.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, el futbolista nacido en Sport Boys contó que en las últimas semanas no pudo entrenar a la par de sus compañeros debido a un proceso viral que tuvo que superar. Sin embargo, a raíz de ello se sometió a una serie de pruebas las cuales encontraron que padecía de una alteración cardiaca por lo que le recomendaron absoluto reposo durante los próximos tres meses.

Luego de este lapso de tiempo, Alexander Callens volverá a pasar por diferentes exámenes para conocer el estado real de su mal o si lo superó. Por ello, el jugador nacional lamentó no poder apoyar a su equipo durante estos encuentros clave de la Superliga de Grecia.

"Llevo unas semanas sin poder entrenar con el equipo como me gustaría. En enero, sufrí un proceso viral que me llevó a hacerme diferentes pruebas. En uno de los resultados apareció una ligera alteración cardíaca, por lo que los especialistas han recomendado unos meses de reposo y observación hasta realizar nuevas exploraciones. ¡Siento no poder ayudar en estos momentos al equipo pero seguiré apoyando en todo lo que esté en mi mano desde fuera!", expresó.