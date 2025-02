Alexander Callens reveló que padece una dolencia cardiaca que lo alejará del fútbol por varios meses

Alexander Callens ha sorprendido a todo los hinchas de la Selección Peruana luego de revelar que padece una delicada dolencia que lo mantendrá alejado de la canchas por algunos meses. El defensor realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde dio a conocer al detalle como se dio cuenta de este padecimiento el cual se dio a inicios de este 2025.

Según su versión, desde hace algunas semanas sufrió un proceso viral que lo llevó a realizarse una serie de pruebas para detectar la causa de este mal. Sin embargo, cuando menos se lo esperaba los doctores se dieron cuenta que padecía una alteración cardiaca por lo que le recomendaron un reposo prolongado que lo obligará a dejar el fútbol temporalmente.

Por ello, Alexander Callens decidió compartir la dura situación que le toca vivir por estos días y además dio a conocer que en las próximas semanas se someterá nuevamente a más pruebas para dar con la razón exacta de su mal.

"Llevo unas semanas sin poder entrenar con el equipo como me gustaría. En enero, sufrí un proceso viral que me llevó a hacerme diferentes pruebas. En uno de los resultados apareció una ligera alteración cardíaca, por lo que los especialistas han recomendado unos meses de reposo y observación hasta realizar nuevas exploraciones. ¡Siento no poder ayudar en estos momentos al equipo pero seguiré apoyando en todo lo que esté en mi mano desde fuera!", indicó.