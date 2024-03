Selección Peruana: Farfán llena de elogios a Oliver Sonne y hace tajante pedido a Jorge Fossati

El exjugador de Alianza Lima, Jefferson Farfán, llenó de elogios a Oliver Sonne tras su debut con la Selección Peruana y realizó un tajante pedido a Jorge Fossati.

En el podcast 'Enfocados', la 'Foquita' resaltó el juego y la actitud del 'Vikingo' en los minutos que le tocó ingresar contra Nicaragua y República Dominicana. Además, solicitó al 'Nonno' que le de más minutos al nacido en Dinamarca en su posición habitual.

"Tiró un taco, le metió 'chocolate', se puso malcriado, a mi me gustaría verlo más, en los partidos que ha jugado, su perfil me gusta, pie cambiado, tiene el toque europeo, eso no es para cualquiera, el control dirigido no lo tiene cualquiera", exclamó.