¡Impactante! Jefferson Farfán reveló que Jean Ferrari le presentó una oferta: "Creía que me iba gratis"

El exfutbolista Jefferson Farfán reveló que Jean Ferrari, actual administrador de Universitario de Deportes, lo llamó en su momento para ofrecerle regresar a la Liga 1, ello cuando jugaba en el club Al-Jazira, de la primera división del fútbol de los Emiratos Árabes Unidos.

En su programa de YouTube con Roberto Guizasola, la 'Foquita' indicó que el dirigente se acercó a él ofreciéndole una suma ínfima en comparación a lo que ganaba en medio oriente, por lo que rechazó su propuesta inmediatamente.

En esa línea, puntualizó que Ferrari pretendía llevarlo a FBC Melgar de Arequipa y no a Universitario como se puede malentender.

"(Jean) Ferrari quiere todo. Cuando estaba jugando en Dubái, Ferrari me llamó para llevarme a Melgar y le dije 'tienes los chavos (dinero) o no'. Él creía que iba a ir gratis. Le dije 'acá son de los grandes'", expresó.

Como se recuerda, el exseleccionado nacional terminó regresando a la Liga 1, pero a las filas de Alianza Lima, club que terminó de formarlo y al cual defendió por muchos años antes de dar el salto a Europa.

También en 'Enfocados', el exfutbolista de Alianza Lima excluyó a Sergio Peña como el volante creativo que acompañe al delantero en el 'Equipo de todos'. Según indicó, el jugador del Malmo FF de Suecia es un '8'.

A detalle, Farfán nominó a Piero Quispe como el sucesor de Christian Cueva en la 'Blanquirroja'. Asimismo, invitó al 'Nonno' a ejecutar tal modificación para que el futbolista de 22 años asuma un "rol más importante y sienta la presión".

En ese sentido, la 'Foquita' recordó que Juan Pablo Bengoechea hizo lo mismo con él, cuando coincidieron en la 'Bicolor' hace años atrás.

"Yayayaya... no jod... pues, Peña no es '10', él es '8', ¿Piero Quispe? Si, me gusta. Aparte tienen que darle para que asuma y sienta esa presión. ¿Te acuerdas cuando Pablo Bengoechea me dijo 'toma asume'?", expresó en diálogo con Yoshimar Yotún y Roberto Guizasola.