El entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, reveló por qué dejó fuera de lista a Pedro Gallese y Aldo Corzo del partido contra Nicaragua.

En conferencia de prensa, el estratega de la 'Blanquirroja' explicó que se debió a una decisión técnica, debido a que solo le permitieron tener a 26 futbolistas en la nómina final contra el conjunto de Concacaf.

"La no presencia de Pedro (Gallese) fue porque simplemente no iba a jugar, no lo iba a poner, y no deja de ser hasta un respeto para él. Yo tenía que sacar a 3, no podía dejar a los 29 en el banco. Eran 26 en total, eso fue lo que me permitieron hoy", declaró.