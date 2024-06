Selección Peruana: Conmebol comete TERRIBLE ERROR al 'alentar' a la 'Bicolor' previo a la Copa América

El inicio de la Copa América está cada vez más cerca y la Confederación Sudamericana de Fútbol, mejor conocida como Conmebol, viene promocionando dicho evento deportivo en sus redes sociales. Sin embargo, recientemente, cometió un terrible error al tratar de 'alentar' a la Selección Peruana ¿De qué se trata?

De acuerdo a la imagen compartida en su cuenta oficial de X, antes Twitter, se puede ver a distintas figuras que compitieron en el tan famoso e importante torneo americano y actualmente se han convertido en referentes históricos de sus respectivas escuadras nacionales.

No obstante, hubo un grosero detalle que llamó inmediatamente la atención, sobre todo de la hinchada peruana al momento de ver al capitán de la 'Bicolor', Paolo Guerrero, en el post.

Y es que el delantero peruano aparece en la fotografía con la antigua camiseta de la 'Blanquirroja', la cual es fue diseñada por la marca ecuatoriana 'Marathon'.

Como se sabe, actualmente, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) mantiene una alianza estratégica con Adidas, la popular empresa deportiva que se encargará de vestir a los seleccionados hasta el año 2026.

Durante una extensa charla con Radio 'La Red' de Argentina, el actual entrenador de la 'Bicolor', Jorge Fossati, no tuvo problemas en revelar que se se vio en la obligación de convocar a Paolo Guerrero y Christian Cueva al ver que no existen jóvenes talentos que puedan quitarles el puesto en la Selección Peruana.

"No es el mejor momento de Cueva, pero su capacidad está intacta. Guerrero está vigente. Hasta que los 'pibes' no sean mejores que los veteranos, no puedo sacarles lugar", precisó en aquel momento.