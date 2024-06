Malas noticias para los cremas: Jean Ferrari confirmó que Universitario no hará más fichajes para el centenario

Pese a que la atención de los hinchas está con la Selección Peruana pensando en su debut en la Copa América ante Chile en la ciudad de Dallas, los aficionados de Universitario recibieron una mala noticia por parte de su propio administrador, Jean Ferrari.

El directivo brindó una reciente entrevista a un medio digital donde aseguró que el club crema no realizará ningún fichaje más pensando en el Torneo Clausura y que Gustavo Dulanto será el único elemento que se sume al plantel.

Jean Ferrari conversó extensamente con el programa "Pase Filtrado" a través de YouTube donde respondió a varios temas acerca de su gestión al mando de Universitario. Una de las consultas que se le realizaron fue acerca de los fichajes que podrían llegar al club merengue de cara al segundo torneo de la Liga 1 2024.

Grande fue la sorpresa cuando el directivo dejó en claro que ningún jugador se sumará al plantel que dirige Fabián Bustos e indicó que Gustavo Dulanto será el único elemento que se sumará al primer equipo de los de Ate. Además, se refirió a los jugadores que fueron prestados en esta receso de torneo.

"No va haber más fichajes. Hemos prestado a dos jugadores que necesitan minutos. (José ) Bolívar es un muy buen futbolista, particularmente me parece que es un jugador que va tener la oportunidad de volver. El caso de (Piero) Guzmán es exactamente lo mismo. Entonces, como no han tenido esa oportunidad se dio esa alternativa, con la aprobación de Fabián Bustos y de Manuel Barreto", indicó.

Jean Ferrari también defendió la llegada de Gustavo Dulanto a Universitario luego que un grupo de hinchas criticara este fichaje por la falta de fútbol del defensor. El exvolante señaló que el plantel necesita un central más de cara al Torneo Clausura por la participación de Aldo Corzo en Copa América y la suspensión de Matías Di Benedetto.

"Sabiendo de que tenemos cuatro centrales, necesitamos un quinto porque Corzo va venir de la Copa América con un desgaste importante y Di Benedetto no puede jugar la primera fecha por la expulsión que tuvo con Chankas. La oportunidad de recuperar a Gustavo Dulanto, no voy a descubrir la pólvora con él. Jugó Champions League ¿Qué les parece? Por eso no me entra en la cabeza que haya gente que piense que Dulanto no tiene el nivel para estar en un equipo como el nuestro", añadió.