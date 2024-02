Alianza Lima: Hernán Barcos le abre las puertas del club a Paolo Guerrero

El jugador de Alianza Lima, Hernán Barcos, fue cuestionado por el cómo reaccionaría si se llega a dar la llegada de Paolo Guerrero al equipo blanquiazul. El argentino resaltó lo importante que sería su fichaje a pesar de los problemas por los que está atravesando con el club de la Universidad César Vallejo (UCV).

El 'Pirata' es consiente de que solo se podría dar esto, si el jugador y los trujillanos resuelven sus diferencias entre ellos, pues de eso depende lo que se pueda negociar con el 'Depredador'.

Mencionó que siempre recibirán de la mejor manera a nuevos compañeros, en especial, una persona que siempre ha dejado en claro su amor por el equipo que lo vio nacer.

El aún futbolista de UCV, Paolo Guerrero, emitió un comunicado ante las recientes amenazas hechas con su familia y reafirmó que su decisión de rescindir con el equipo trujillano busca garantizar el bienestar de sus seres queridos ante esta preocupante situación.

A través de sus redes sociales, el también llamado de 'Depredador' se pronunció públicamente el pasado sábado, 17 de febrero y recalcó que su deseo de dejar a los 'poetas' se debe a los mensajes que advertían que sus parientes estarían en peligro si se mudaba a Trujillo.

Asimismo. el delantero mencionó que nadie le puede asegurar que su familia fuera a estar totalmente protegida y que puedan evitar el peligro en su estadía en el norte.

"No existe ninguna promesa que garantice que no les pasará nada; y transar con la delincuencia no puede ser el camino para resolver este problema. Siento que, así como defiendo la camiseta de mi país en la cancha dando lo mejor de mí hasta el último momento, debo proteger a mi familia", agregó el 'Depredador'.