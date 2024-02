Solano y el porqué Gareca dejó Perú: "Algún día, el presidente de la FPF dará las razones"

El exintegrante del comando técnico de la Selección Peruana, Nolberto Solano, se pronunció sobre las críticas hacia Ricardo Gareca tras su llegada a Chile y dejó un contundente mensaje sobre las razones de la no renovación del 'Tigre' con la 'Bicolor'. ¿Qué dijo?

Las palabras del popular 'Ñol' tuvieron lugar en entrevista para Radio Ovación, donde no ocultó su malestar respecto a los señalamientos en contra del director técnico que llevó a Perú a un mundial después de 36 años.

Y es que, para Nolberto Solano, es "penoso" que haya un sector que busque desvalorizar el trabajo que hizo Ricardo Gareca al mando de la Selección Peruana.

De hecho, aseguró que el 'Tigre' es libre de elegir el lugar en el que quiera trabajar y que quien deberá exponer las razones de su no continuidad en la 'Blanquirroja' es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

"Es un poco penoso que se quiera desvalorizar lo que se hizo bueno. En el fútbol necesitas una cuota de suerte. Se dio la situación así y se fue al Mundial. Me preguntó por qué no se reconoce lo bueno que se hizo. Siempre hay un grupo que va a la polémica, pero repito que Ricardo Gareca es un profesional, puede dirigir a cualquier selección, con Perú no pudo renovar, algún día el presidente de la FPF dará las razones", declaró.

Cabe decir que el popular 'Ñol' reveló que sí ha logrado conversar con Ricardo Gareca tras su llegada a la Selección Chilena.

De acuerdo con las palabras del propio Nolberto Solano, el 'Tigre' le indicó que no iba a llevar a todos los que pertenecieron a su comando técnico en Perú con él en esta nueva etapa en 'La Roja'.

"Con Ricardo siempre he estado en comunicación, cuando salió el rumor de Chile, hasta que no lo cerraron al 100%, lo saludé. Ricardo nos hizo saber de que no podía llevarnos a todos y está bien. Ellos me han escrito por este honor en Newcastle, todo bien con ellos", contó.