"Subestimar es para los tontos": Fossati defiende amistosos contra Nicaragua y República Dominicana

El entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, defendió los partidos amistosos ante Nicaragua y República Dominicana que se disputarán en Matute y el Estadio Monumental.

Durante el anuncio, el estratega uruguayo aseguró que quienes subestiman a los rivales de la 'Blanquirroja' en la próxima fecha FIFA comenten un "grave error" y calificó a aquellos que lo hacen son "tontos". También, apunto que ambas selecciones son parecidos a quienes enfrentará la 'Bicolor' en la Copa América y las Eliminatorias.

"No comparto el subestimar, no es mi filosofía en el fútbol. Creo que lo que hacen eso cometen un grave error. El fútbol me enseñó que subestimar es para los tontos, con todo respeto a cualquier otra opinión. Son rivales muy parecidos a los que vamos a enfrentar en Copa América y las Eliminatorias", aseveró.