"Te vas porque quieres": Hinchas de César Vallejo muestran su descontento con Paolo Guerrero

Durante la transmisión del encuentro entre César Vallejo y Sport Huancayo en el Estadio Mansiche de Trujillo, se evidenció un tenso momento protagonizado por los hinchas locales, quienes expresaron su descontento hacia el delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero.

Las cámaras de L1 MAX captaron cómo una multitud de hinchas del equipo dirigido por Roberto Mosquera acudieron al estadio con pancartas dirigidas a Paolo Guerrero, quien busca rescindir su contrato con el club 'poeta'. Este gesto refleja el malestar de los aficionados ante la situación.

La incomodidad de los hinchas trujillanos hacia Paolo Guerrero se remonta al momento en que el jugador firmó contrato con César Vallejo y posó con la camiseta del equipo. Sin embargo, posteriormente expresó su negativa a jugar en Trujillo, alegando amenazas a su madre como motivo.

"Por la noche (2 de febrero), mi mamá muy preocupada me llama a decirme 'Paolo, mira los mensajes que me han llegado, ¿Qué hago con esto?'. Era un texto y hablaba con amenazas", inició en 'América Noticias'.

"Quiero pedir disculpas. Es una decisión que he tomado con mi familia de no llegar, de rescindir mi contrato por todas las amenazas que sigo recibiendo (...) Lo conversé en casa también con mi mujer y tomamos la decisión de que no iba a viajar. No iba a exponer a mi familia, sobre todo con tres niños", agregó el futbolista.