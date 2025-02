"Tienen que salir con hambre de gloria": Wilmer Aguirre opina sobre partido ante Boca Juniors

24/02/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima está a horas de saltar a la cancha de La Bombonera y medirse ante Boca Juniors con la intención de hacer historia: clasificar a la tercera fase previa de la Copa Libertadores habiendo eliminado a uno de los equipos más importantes del mundo. Wilmer Aguirre, referente histórico del club blanquiazul, aconsejó al plantel.

El atacante victoriano fue uno de los grandes protagonistas de aquella recordada Libertadores 2010, en la que el conjunto blanquiazul avanzó hasta los octavos de final, siendo esta la última vez que pasó la fase de grupos. Además, en dicha edición jugó tal vez el mejor partido de su carrera: aquel 4-1 contra el poderoso Estudiantes de La Plata.

Consejos al Alianza de Gorosito

En diálogo con Ovación, el 'Zorrito' señaló que los jugadores deben salir "con hambre de gloria". No obstante, también reconoció que debían ser conscientes del poderío del rival y no "jugarle de igual a igual", lo que podría no ser tan factible dado que Néstor Gorosito, DT aliancista, señaló que propondría el juego ofensivo de siempre.

"Alianza debe tener hambre de gloria. No hay que jugarle de igual a igual porque ahora será visita, pero siempre tapándole todos los lados fuertes de Boca. No se puede descuidar, no se puede dar ese lujo porque Boca tiene jugadores de buen pie", comentó.

Asimismo, recordó el juego de ida en el que Alianza venció a los xeneizes por 1-0. Al respecto, precisó que los jugadores aliancistas mostraron ambición, ganas de presionar las salidas y, coincidiendo con la prensa internacional, terminó con la sensación que pudieron haber ganado por un margen más amplio de goles.

"Me gustó cómo salieron a jugarle a Boca. Con esa ambición, con esas ganas de presionar todas las salidas. Nos hemos quedado con la sensación de que Alianza pudo haber hecho un par de goles más", finalizó.

Boca vs. Alianza

Tras haber derrotado a los bonaerenses por 1-o con gol de Pablo Ceppelini, los dirigidos por Gorosito se preparan para luchar el partido de vuelta contra el Boca de Fernando Gago, que cuenta en sus filas con el defensor peruano, Luis Advíncula. El juego está programado para las 19:30 horas (Perú) del 25 de febrero.

Alianza ya pasó la primera fase previa al eliminar a Nacional de Paraguay con un global de 4-2, ahora irá por la clasificación a la tercera fase previa. De lograrlo, deberá esperar al vencedor de la serie entre Deportes Iquique (Chile) e Independiente Santa Fe (Colombia). De llegar a esta fase, Alianza aseguraría su continuidad en un torneo continental.

¿Por qué? Todos los equipos que acceden a la Fase 3 de la Copa Libertadores garantizan su continuidad en torneos continentales. Quien vence en dicha ronda clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el perdedor juega la Copa Sudamericana.