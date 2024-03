¡Tremendo dardo! Juan Manuel Vargas arremete contra jugador de la Selección Peruana

La Selección Peruana obtuvo dos grandes victorias en sus más recientes amistosos. Y aunque algunos vieron positivamente este inicio, otros criticaron los resultados, siendo el exfutbolista, Juan Manuel Vargas, quien no dudó en romper su silencio para arremeter contra uno de los jugadores.

Los últimos enfrentamientos contra Nicaragua y República Dominicana terminaron con una mala racha obtenida durante la dirección de Juan Reynoso.

Pese a ello, el 'Loco' Vargas, exjugador de la 'Blanquirroja', dejó en claro que uno de los dirigidos por Jorge Fossati no le terminó de convencer, por lo que procedió a explicar cuáles eran las falencias que observó, sobre todo en este último amistoso donde se ganó con un imponente 4-1.

En una reciente entrevista para 'Playzon TV', el exfutbolista de la Fiorentina se refirió precisamente al rendimiento de Sergio Peña, quien, tras la ausencia de Christian Cueva, ahora juega de volante, es decir, es el '10' de la Selección Peruana.

Según mencionó, no le termina de convencer el desempeño de Peña debido a que considera que le falta un "cambio de ritmo" a sus jugadas.

"No me termina de convencer el 10, Peña como que siempre va a un ritmo. Solamente me gustaría que le meta el cambio de ritmo, a un solo ritmo, está bien, yo puedo tener el balón al pie, cambio de juego, pero ¿El cambio de ritmo?", declaró al medio.