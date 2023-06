¡Triste noticia!: Lionel Messi confirmó que no participará en el Mundial de la FIFA 2026

¡Es oficial! Lionel Messi informó a sus seguidores que no tiene planeado participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México. Esto pasó en su estadía en China para jugar unos partidos amistosos con el selección argentina.

Luego de convertirse en el campeón mundial de fútbol en Qatar 2022, Lionel Messi afirmó hoy martes, 13 de junio, que no participará en el próximo torneo de la FIFA. Así lo confirmó en un medio deportivo chino.

"Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial", aseguró en entrevista a Titan Sports.