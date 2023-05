¡Increíble! Extraña motocicleta es captada en SJL: "El futuro es hoy"

27/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que en Perú se registran hilarantes secuencias constantemente. Es así que, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), un usuario de TikTok captó un extraño modelo de motocicleta.

"Otro nivel"

En las instantáneas, logra percibirse que la unidad estaba estaba estacionada en una concurrida zona de dicha demarcación. A detalle, el vehículo era piloteado por un joven que, lejos de notar las miradas de extrañeza, estuvo observando su celular en todo momento.

En ese sentido, el usuario "Rubenblue1" tituló el clip como: "Elegante moto, otro nivel". Del mismo modo, la leyenda adscrita fue: "El peruano no está en la Nasa porque no quiere, porque si no ya estuviéramos en la luna. Asimismo, la secuencia estuvo acompañada de canción del género urbano.

¿Qué tan extraño era la motocicleta?

La extravagancia de la motocicleta responde esencialmente al asiento que tenía empotrado en su carrocería. Además, por su su figura curvilínea y el soporte en la parte inferior, que en conjunto llamaba la atención de los transeúntes de la zona.

Frente a la filmación divulgada en la plataforma puede determinarse que el tiktokero captó el momento desde la ventana de la combi, donde se desplazaba. Esto por el ángulo de la grabación y las constantes apariciones de los marcos de las aberturas.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas tuvieron positivas reacciones ante el divertido momento captado y compartido. Al respecto, destacaron el ingenio del dueño de la motocicleta al modificar la unidad a su gusto personal.

Del mismo modo, los internautas apuntaron que vieron presencialmente este vehículo en diferentes sectores del referido distrito limeño.

Más de 140 mil reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 140 mil reproducciones, más de 13 mil likes, 243 comentarios y 776 compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Cada vez se ven motos de modelos diferentes", "Sí lo vi una vez que pasaba por mi instituto", "SJL siempre tendencia en las redes jaja", "Que comodidad. Así deberían ser las motos desde ahora, con un buen asiento", "Lo que uno se encuentra en SJL".

De esta manera, otro extraño modelo de una motocicleta fue captada y compartida en TikTok, causando múltiples reacciones en la plataforma de origen china.