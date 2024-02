¡Un capítulo más!: UCV emitió comunicado sobre Paolo Guerrero sobre supuesta indemnización ¿Qué dijo?

UCV emitió un comunicado este domingo, 18 de febrero, aclarando lo sucedido en las últimas horas con Paolo Guerrero. Mediante un comunicado, el club daba su postura sobre el documento enviado por el entorno del 'Depredador'.

A través de sus redes sociales, los trujillanos publicaron el mensaje con el que hicieron oficial el rechazo a la solicitud de exoneración del plazo legal para el contrato del delantero, afirmando que el jugador sigue perteneciendo a la entidad 'poeta'.

Aclararon que esperan al campeón de la última Copa Sudamericana el próximo martes, 20 de febrero, estando ya en proceso el envío de sus pasajes para que pueda arribar al país en los próximos días.

El equipo 'poeta' menciona enfáticamente que no ha realizado ninguna solicitud de compensación económica y enfatiza su firme compromiso de honrar todos los términos y condiciones acordados en el contrato con Guerrero.

El pasado sábado, 17 de febrero, Paolo Guerrero comunicó que se mantiene firme en su posición de no ir con su actual equipo, haciendo un llamado a las familias que viven en peligro en la región.

A través de sus redes sociales, el delantero se pronunció públicamente este sábado 17 de febrero y recalcó que su deseo de dejar a los 'poetas' se debe a los mensajes que advertían que sus parientes estarían en peligro si se mudaba a Trujillo.

Por esta razón, asegura que, debe proteger a sus familiares. No obstante, señaló que no está a favor de "transar con la delincuencia" para solucionar este lamentable episodio inseguridad ciudadana.

"No existe ninguna promesa que garantice que no les pasará nada; y transar con la delincuencia no puede ser el camino para resolver este problema. Siento que, así como defiendo la camiseta de mi país en la cancha dando lo mejor de mí hasta el último momento, debo proteger a mi familia", agregó el 'Depredador'.