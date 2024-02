"Intentó ayudar": Paolo Guerrero se disculpa con Christian Cueva tras revelar conversación sobre amenazas

El goleador de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, ha pedido disculpas públicas a Christian Cueva tras revelar la conversación que mantuvieron sobre las amenazas que viene recibiendo la familia del 'Depredador'. Según indicó, el popular 'Aladino' solo intentó ayudar.

Las sentidas palabras del futbolista de la Universidad César Vallejo (UCV) han tenido lugar en un comunicado emitido este sábado 17 de febrero, donde el jugador aseguró que el ex Alianza Lima es su amiga que solo trató de investigar "la veracidad" de los mensajes extorsivos.

Como se recuerda, Paolo Guerrero había revelado anteriormente que se comunicó con Christian Cueva tras las amenazas hechas por un grupo de delincuentes contra su familia.

Según confesó el 'Depredador', 'Aladino' le había indicado que la situación en Trujillo era complicada. Sin embargo, le aseguró que no debía preocuparse por ello ya que él lo iba a cuidar. Incluso, habría señalado que sabía quiénes estaban detrás de las extorsiones.

"Hablé con Cuevita, porque él es de allá y me dijo que la cosa estaba 'picante', pero me dijo que me quedara tranquilo, que allá él me iba a cuidar. Luego hablé con unos amigos de él, conversamos y me dijeron que ellos sabían quienes eran, que no me preocupara, porque podían conversar con ellos", añadió.