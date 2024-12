Universitario comenzará a pagar su deuda: Sunat aprobó el plan de viabilidad presentado por Jean Ferrari

Los hinchas de Universitario no paran de recibir buenas noticias. Y es que luego de haberse consagrado bicampeones del fútbol peruano, ahora el club crema conoció que Sunat aprobó el plan de viabilidad presentado por la actual directiva de Jean Ferrari.

Como se recuerda, en agosto de este 2024 el Congreso de la República aprobó ley 31279 la cual regula procedimiento concursal de clubes de fútbol y que beneficiaria directamente a los de Ate. A partir de ahí, la institución merengue tenía 90 días para presentar dicho plan y luego esperar otros 45 para conocer la respuesta de la entidad.

Sin haber llegado al final de los plazos indicados, este 24 de diciembre la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria emitió un comunicado dando a conocer que el plan de viabilidad presentado por Universitario, en el marco de la vigente norma, fue aprobada.

El escrito también deja en claro que dicha decisión ya fue comunicada oportunamente al mandamás crema, Jean Ferrari, quien es uno de los principales artífices del buen momento del bicampeón del fútbol peruano.

Eso sí, el ente recaudador también realizará una evaluación al mandato de Jean Ferrari al frente de la institución merengue.

Apropósito del principal directivo crema, este recientemente brindó una entrevista donde aseguró haber considerado dejar su cargo si es que el equipo dirigido por Fabián Bustos no salía campeón en el año de su centenario.

Según sus sensaciones, a pesar de haber alcanzado el título en el 2023 luego de 10 años de sequía, el objetivo principal no se habría cumplido por lo que daría un paso al costado para la llegada de otra persona.

"Yo creo que no (si hubiera seguido tras perder el campeonato). Particularmente, hubiera sentido que no pude. A lo mejor otro podría. Entonces sabes que yo no pude. Eso lo estuve pensando 'si pasa esto, ya está'. Por más que haya salido campeón el año anterior, porque teniendo el título del 23 ya tenías cierto colchón. Pero, decía 'la U es mucho más grande que eso'", indicó al podcast Colectivo WORLD.