Jean Ferrari da a conocer su salida de Universitario de Deportes: "Lo estuve pensando"

Jean Ferrari se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito reciente de Universitario de Deportes. Con logros como el título del 2023, tras una sequía de casi una década, y el bicampeonato en el año de su centenario, el administrador ha logrado estabilizar a un equipo 'crema' que luchaba por encontrar su rumbo.

Sin embargo, detrás de estos triunfos, Jean Ferrari ha enfrentado varios desafíos, como el rescate de instalaciones como el estadio Lolo Fernández y la obtención de patrocinios.

En una reciente entrevista, el exfutbolista deslizó la posibilidad de abandonar el club si no lograba algunos objetivos, planteando un escenario incierto respecto a su permanencia en Ate.

Uno de los momentos clave para Jean Ferrari ocurrió cuando, en una entrevista con el podcast Colectivo WORLD, dejó entrever su disposición a abandonar el cargo si no lograba un logro tan importante como el título del centenario.

"Yo creo que no (si hubiera seguido tras perder el campeonato). Particularmente, hubiera sentido que no pude. A lo mejor otro podría. Entonces sabes que yo no pude. Eso lo estuve pensando 'si pasa esto, ya está'. Por más que haya salido campeón el año anterior, porque teniendo el título del 23 ya tenías cierto colchón. Pero, decía 'la U es mucho más grande que eso'".