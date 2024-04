¡Regresó! Christian Cueva entrena en Videna bajo el mando de Jorge Fossati: ¿Vuelve a la Selección Peruana?

Luego de un largo proceso de recuperación, Christian Cueva regresó a la Videna, para ser entrenado bajo el mando de Jorge Fossati, y buscando volver a su mejor nivel para ser convocado a la Selección Peruana.

El exfutbolista de Alianza Lima ya estaría pasando por su proceso de rehabilitación tras ser operado, por lo que el entrenador de la 'Bicolor' lo llamó a las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para realizar trabajos diferenciados.

Cueva incluso se dio un momento para hablar con la prensa, y no escondió sus buenas sensaciones tras reencontrarse con varios compañeros.

En esa línea, Cueva Bravo precisó que se encuentra enfocado en recuperarse totalmente de sus dolencias físicas, y que espera retomar su mejor nivel para regresar al combinado nacional.

"En lo particular, ando bien y tranquilo. Estoy enfocado en lo que es la última parte de mi recuperación y esperando que todo salga bien. La Selección Peruana es algo que nunca sale de mi cabeza y, aunque en este momento no esté, siempre voy a luchar por un lugar. Es lindo saber sobre la confianza que el profesor me tiene", comentó.